Prefeito corre atrás de ladrão de celular e ajuda a deter criminoso na região

Vítima fez publicação nas redes sociais e afirmou que prefeito de Birigui/SP, Leandro Maffeis (PSL), ajudou a imobilizar suspeito.

Um homem de 28 anos foi preso após invadir uma loja e furtar um celular na Avenida Nove de Julho, em Birigui/SP, na manhã desta terça-feira (23). Segundo a Polícia Municipal, foi o prefeito Leandro Maffeis (PSL) quem ajudou a deter o suspeito.

Ainda de acordo com a corporação, o prefeito seguia de carro, quando viu o ladrão correndo pela Rua Barão do Rio Branco. Ele desceu do veículo em que estava e conseguiu detê-lo.

O rapaz foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Municipal e levado à delegacia de Birigui, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O comerciante que teve a loja furtada contou nas redes sociais que o ladrão entrou no estabelecimento, pegou o celular e saiu correndo.

“De repente um cidadão enorme de alto, com cara de bravo, agarrou o camarada e o imobilizou como se fosse o Batman de Birigui”, escreveu o homem, que confessou ter percebido somente depois que o prefeito foi o responsável por deter o suspeito.

“A parte triste da história é em relação ao autor do furto. Na delegacia descobri que é uma pessoa comum, que trabalha com carteira registrada”, escreveu o comerciante em outro trecho.

*Com informações do g1