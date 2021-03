Prefeito assina Termo de Colaboração com a Associação Zequinha de Abreu

Recursos irão auxiliar no custeio e manutenção e incentivar as apresentações culturais, seja de forma on-line ou, futuramente, em eventos públicos presenciais.

O prefeito Jorge Seba assinou o Termo de Colaboração com a Associação Cultural Zequinha de Abreu para auxiliar no custeio e manutenção e incentivar as apresentações culturais, seja de forma on-line, neste momento de pandemia, ou, futuramente, em eventos públicos presenciais.

Participaram da assinatura, a secretária da Cultura e Turismo Janaina Silva e assessor Ormelio Caporalini, cuja pasta é responsável pela gestão do Termo e o presidente da Associação, Gildo Ferreira. Os recursos serão revertidos durante o ano de 2021 para a Associação Cultural Zequinha de Abreu desenvolver suas atividades de formação e apresentação previstos no Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria e também pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais.

Segundo o prefeito, a subvenção preserva um patrimônio do cenário cultural e histórico de Votuporanga, que é a Banda Zequinha de Abreu. “Esta medida permite que a Banda desempenhe suas atividades culturais e, com isso, proporcione alegria de podermos compartilhar os shows e musicais que ela promove com os artistas locais”, afirmou Seba.