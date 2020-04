Prefeito assina contratos de concessões para três funerárias em Votuporanga

Novos contratos têm prazo de 10 anos; recurso arrecadado com as concessões será revertido em melhorias nos Velórios e Cemitérios Municipais de Votuporanga e de Simonsen.

O Prefeito João Dado assinou, na tarde desta quinta-feira (30/4), novos contratos de concessão para exploração do serviço funerário em Votuporanga. A partir de agora, o Município conta com três funerárias autorizadas a prestar o serviço na cidade pelos próximos 10 anos. O processo de licitação para concessão teve início em 2018 e contou com participação de sete empresas interessadas. Há mais de 20 anos não havia nova concessão para exploração do serviço em Votuporanga.

As empresas vencedoras das novas concessões foram: Organização Social de Luto, representada no ato pelo proprietário, Antônio Carlos Roma; R. C. C. Nogueira Funerária, representada pelo proprietário, Rolando Cesar de Carvalho Nogueira; e Funerária Municipal Três Lagoas, representada pelo proprietário Guilherme Cardassi. Também participaram do ato da assinatura os Secretários Municipais da Administração, Miguel Maturana Filho; e da Cidade, Marcelino Poli; além dos vereadores Dr. Ali Hassan Wansa, Walter José dos Santos e Emerson Pereira.

O valor arrecadado pela Prefeitura nas três concessões será de cerca de R$ 1,2 milhão que será revertido em melhorias nos Velórios e Cemitérios Municipais de Votuporanga e de Simonsen, dentre outras obras públicas. Entre as ações estão reforma da capela do Cemitério de Votuporanga, climatização do saguão do Velório Municipal “Aldo Zara”, execução de um novo Velório em Simonsen e construção de novos jazigos no Cemitério de Simonsen.

“Depois de um longo período de 24 anos, Votuporanga passa a ter três funerárias, ampliando a oferta desse serviço em um momento tão difícil que é a perda de um ente querido. Com a licitação, o Município recebe mais de R$1,2 milhão que serão investidos em melhorias importantes para oferecer serviços de qualidade”, disse o Prefeito João Dado.

A nova concessão está em conformidade com as Leis Municipais nº 6.194/2018, 6.375/2019 e o Decreto Municipal nº 11.236/2019, com alterações contidas no Decreto Municipal nº 11.839/2019.