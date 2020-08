Prefeito agiliza cobertura de piscinas do Parque Aquático

Em viagem a São Paulo, Dado esteve na Secretaria de Esportes do Estado para saber sobre projetos de liberação de recursos para melhorias no Parque Aquático “Savério Maranho” e Ginásio “Mário Covas”.

O Prefeito João Dado esteve em São Paulo na Secretaria Estadual de Esportes, na última semana para saber sobre os projetos de cobertura das piscinas de biribol no Ginásio de Esportes “Mário Covas” e de construção de duas piscinas de biribol no Parque Aquático “Saverio Maranho”. Os projetos pleiteando recursos para as melhorias foram entregues ao Secretário Estadual de Esportes, Aildo Rodrigues Ferreira, em junho de 2019, quando o Secretário esteve em Votuporanga para a entrega da obra de revitalização do Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares”.

Na ocasião, Dado protocolou documentações necessárias para o andamento dos projetos. Para construção de duas piscinas de biribol no Parque Aquático “Saverio Maranho” o Município pleiteia R$ 91.397,08; e para a cobertura das quadras e piscinas de hidroginástica do Ginásio de Esportes “Mário Covas”, o recurso requerido junto ao Governo do Estado será de R$ 83.943,07.

“Temos uma grande procura pelos esportes aquáticos em Votuporanga. Mais de mil alunos fazem aulas de hidroginástica oferecidas pela Secretaria de Esportes e Lazer. Estamos em busca de mais recursos para melhorar a qualidade de vida da nossa gente”, afirmou o Prefeito João Dado