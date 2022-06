Prédio abandonado vira ponto de encontro para usuários de drogas e prostituição em Votuporanga 

Um prédio abandonado há anos e localizado na Rua Alagoas, no bairro Jardim Yolanda, em Votuporanga/SP, tem se tornado ponto de encontro para usuários de drogas, prostituição e outras atividades ilícitas. A denúncia é de moradores e trabalhadores da região.

Antiga sede de entidade fica no bairro Jardim Yolanda. Situação gera sensação de insegurança, dizem vizinhos.

“Aqui tem de tudo. Aqui vem homem, mulher, de tudo. É ponto de usuários de drogas, de prostituição, até alunas do Uzenir os caras trazem para cá. E temos três ou quatro casas de frente para esse prédio abandonado. Aqui é uma mini, é uma casa cracolândia”, explica o vizinho, que conhece o bairro desde 1982.

Em seguida, Ivan afirma a última experiência vivida poucas horas atrás, ainda na madrugada desta terça-feira (28.jun): “Por exemplo, hoje, era por volta de 2h30 da manhã quando acordei, tinha um casal lá, bêbado, drogado, vai saber lá, que ficavam gritando. E como é um prédio amplo, faz muito eco, então, você ouve tudo. Isso já está assim faz aproximadamente uns 10 anos, e não é um caso de polícia, é responsabilidade dos proprietários que precisam fechar ou derrubar, acabar com isso.”

Em seguida, ele emenda: “A coisa tá tão complicada que já vimos famílias ali. Os caras vêm e caem para dentro. Depois ficam batendo aqui nas casas próximas, pedindo dinheiro, às vezes comida, isso tá mudando a realidade do nosso bairro, traz uma certa insegurança, principalmente, para quem já mora por aqui há 20, 30, 40 anos. Aí você sai ali e tem alguém sentado, usando droga, e eles vem e te aborda, pedindo dinheiro. O negócio tá feio aqui, é igual morcego, o fluxo começa ao escurecer e entra pela madrugada.”

O prédio bem localizado, que fica vizinho ao Fórum Trabalhista do município, além de ser arrombado foi depenado, até os medidores de energia elétrica foram retirados.

Um outro vizinho, que preferiu não ter a identidade revelada, reforçou a insatisfação apresentada por Ivan, e pontuou: “Esse prédio aí tá uma vergonha, mas é aquela coisa, a gente só percebe o problema quando acontece com a gente. É complicado, vamos ver se alguém resolve nos ajudar aqui, tomar uma providência, tá em tempo de acontecer uma tragédia aí, esse pessoal que fica aí com essa bagunça, nunca se sabe o que podem fazer”, desabafou o homem que mora próximo do prédio há 18 anos.