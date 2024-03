Preço da cesta básica sobe em 14 capitais em fevereiro 

Os produtos que mais contribuíram para o aumento foram o feijão, a banana, o arroz, a manteiga e o pão francês. As maiores elevações foram observadas no Rio de Janeiro e São Paulo.

O custo da cesta básica subiu em 14 das 17 capitais brasileiras analisadas pela Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos. As maiores elevações foram observadas no Rio de Janeiro com 5,18%, com a cesta custando em torno de 832 reais e 80 centavos.

São Paulo vem em seguida com variação de 1,89%, custando 808 reais e 38 centavos. Salvador/BA é a terceira capital com maior alta com 1,86%. Florianópolis/SC, Goiânia/GO e Brasília/DF foram as capitais que não apresentaram aumento no preço médio da cesta.

Os produtos que mais contribuíram para o aumento foram o feijão, a banana, o arroz, a manteiga e o pão francês. O resultado é divulgado mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística Estudos Socioeconômicos, o Dieese.