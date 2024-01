Pré-Olímpico: Ramon evita falar sobre time titular para a estreia 

“Aqui não tem titular, não tem reserva, tem o prazer de vestir a camisa da seleção brasileira”, afirma o treinador, que também reforça a obrigação de vitórias para o Brasil.

O técnico Ramon Menezes mostrou no último treino da seleção brasileira na Granja Comary que pode começar o Torneio Pré-Olímpico com um time titular diferente do que vinha treinando. Perguntado se há alguma definição sobre equipe para a estreia contra a Bolívia, o treinador afirmou que não há distinção entre os jogadores, sobre quem começaria ou não.

“Nós treinamos algumas variações. Todos têm que estar preparados, é seleção brasileira. Aqui não tem titular, não tem reserva, tem o prazer de vestir a camisa da seleção brasileira. O importante é você também dar oportunidade para o jogador entender as movimentações. Todo mundo se sentir importante, como tem que ser”, comentou o treinador.

A seleção começou os trabalhos para o Torneio Pré-Olímpico no dia 8. Neste período, com destaque para o jogo-treino contra o Boavista, o time titular teve a seguinte escalação: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Bruno Gomes e Andrey Santos; Maurício, Marquinhos, John Kennedy e Endrick.

Só que no treino desta terça-feira, o último na Granja Comary antes da viagem para a Venezuela, Ramon Menezes começou o coletivo com Marlon Gomes, Alexsander e Gabriel Pec nos lugares de Khellven, Kaiki Bruno e Maurício, respectivamente. O treinador fez depois outras mudanças na equipe, como as entradas de Giovane e Guilherme Biro.

Ramon Menezes enalteceu a qualidade do grupo, mas reforçou a necessidade de vitórias e conquistas, em se tratando de seleção brasileira. Só dois times do Pré-Olímpico garantirão vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. E o Brasil não ganha o Pré-Olímpico desde 2000 (nas duas últimas edições, a Argentina foi a campeã).

“Quando falo desta geração, falo com um carinho e um respeito muito grande. Uma confiança muito grande no talento de todos eles, porque é uma geração muito talentosa, mas que tem que provar. Todo dia nós temos que provar. E vestindo a camisa da seleção brasileira você tem que ganhar. E ganhar não é fácil”, disse.

Ramon também fez um balanço do período de treinamentos na Granja Comary. Foram 11 sessões de treino, desde o dia 9, segunda-feira, até esta terça-feira. Ele considera que houve tempo o suficiente para fazer testes na equipe e incutir nos jogadores a competitividade que será encarada no Pré-Olímpico.

“Foi um período muito importante. Esses atletas já vêm conosco há algum tempo, tem jogadores aqui presentes de a minha primeira convocação. Tivemos três competições no ano passado, com um modelo muito parecido com o que vamos enfrentar, sul-americana. Os treinos foram bons no sentido de competitividade. Deu tempo também para fazermos algumas variações, dar oportunidade para alguns atletas que vieram pela primeira vez. O importante é que estamos indo para a Venezuela com todo mundo sabemos o que fazer, como fazer.”

O Brasil no Pré-Olímpico 2024

Desde que Ramon Menezes anunciou os convocados para o Pré-Olímpico, oito nomes precisaram ser retirados: o goleiro Andrew, os laterais Vinícius Tobias, Luan Cândido e Patryck; os zagueiros Kaiky Fernandes e Robert Renan; o meio-campista Danilo, todos por não liberação dos clubes; e o último foi o lateral Matheus Dias, por lesão.

O Brasil está no Grupo A do Torneio Pré-Olímpico de 2024, junto junto de Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. O Grupo B tem Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru.

A seleção brasileira faz os quatro primeiros jogos em Caracas, no Estádio Brígido Iriarte. A estreia será no dia 23, contra a Bolívia. O segundo jogo é contra a Colômbia, no dia 26. Depois, contra o Equador no dia 29, e por fim contra a Venezuela no dia 1º de fevereiro.

Na primeira fase, as cinco seleções de cada grupo se enfrentam, todos contra todos (uma vez). Os dois melhores de cada chave avançam para o quadrangular final, e as duas melhores seleções no geral se classificam para as Olimpíadas de Paris.

Jogos da seleção pré-olímpica na primeira fase:

23/1 – Bolívia x Brasil – 17h

26/1 – Brasil x Colômbia – 20h

29/1 – Brasil x Equador – 17h

1/2 – Venezuela – Brasil – 20h

