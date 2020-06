Pré-candidato a prefeito de Rio Preto diz que viu Jesus em seu quarto no Hospital de Base

Da Redação

O ex-secretário Carlos Arnaldo afirma, em mensagem publicada no seu perfil do Facebook, que sentiu uma luz azul percorrendo o seu corpo e que “de repente, com os olhos fechados ainda ele viu Jesus me sorrindo”. Carlos Arnaldo está internado há 4 dias em um quarto de enfermaria do Hospital de Base de Rio Preto com o diagnóstico de Covid-19. Ele afirma que Jesus o curou da doença. Ele segue internado em isolamento.

“Agora há pouco, deitado com os olhos fechados, depois de muito pedir a Deus, senti uma luz azul muito forte, percorrendo todo o meu corpo. Ficava um pouquinho em cada parte, da cabeça aos pés”, disse.

Carlos Arnaldo é presidente do diretório municipal do PDT e pré-candidato a prefeito. Ele foi vereador duas vezes e secretário municipal nas gestões dos ex-prefeitos Liberato Caboclo, PDT, e Valdomiro Lopes da Silva, PSD.