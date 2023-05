Prazo para vacinar rebanho contra aftosa termina dia 31 de maio 

Produtores rurais têm até o dia 31 de maio para vacinar bovinos e bubalinos e evitar multas.

Produtores rurais têm até o dia 31 de maio para imunizar seus bovinos e bubalinos contra a febre aftosa e até o dia 7 de junho para realizar a declaração da vacinação e atualização do saldo do rebanho. Aqueles que não cumprirem o prazo estabelecido estão sujeitos a multas.

Na última etapa da campanha, realizada em novembro, o estado de São Paulo alcançou uma cobertura vacinal de 99,81% de acordo com a Coordenadoria de Defesa Agropecuária. Desde 2014, os índices de cobertura vacinal se mantêm acima dos 99%.

Nesta etapa, cerca de 11 milhões de animais de todas as faixas etárias devem ser vacinados contra a aftosa em todo o estado de São Paulo. A vacinação continua sendo uma estratégia importante para que o Brasil alcance o status de livre da doença, mesmo tendo se passado tanto tempo desde o último caso registrado no país em 2006, e no estado de São Paulo em 1996.

Além da importância sanitária, o esforço para evitar a aftosa também possui relevância econômica. A presença da doença coloca em risco toda a cadeia produtiva e afeta as exportações de carne, sendo fundamental a prevenção para garantir a segurança e qualidade do setor agropecuário.