Prato Solidário segue com distribuição de marmitas em parceria com entidades

Atualmente, mais de 2.400 marmitas são distribuídas semanalmente.

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga segue com a distribuição de alimentos para entidades parceiras que confeccionam marmitas para destinar às famílias em vulnerabilidade, por meio do programa Prato Solidário, consagrado desde o ano passado com o avanço da pandemia.

Atualmente, mais de 2.400 marmitas são distribuídas semanalmente com apoio das entidades: Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, que entrega as refeições à população assistida de segunda a sábado; e Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes, que realiza a distribuição de segunda a sexta-feira. Além das entidades, as marmitas também podem ser retiradas na sede da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, localizada na Rua São Paulo, próximo à Prefeitura.

“Em 2021 entregamos mais de 60 mil marmitas à nossa população mais carente. Coordenamos este trabalho com muita dedicação junto às entidades que são grandes parceiras do Poder Público”, disse a presidente do Fundo Social, Rose Seba.

Doações

Para quem deseja colaborar com doações de qualquer tipo, o Fundo Social está localizado no Paço Municipal, que fica na Rua Pará, nº 3.227, com horário de funcionamento das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira e o telefone é o (17) 3405-9700, ramal 9742.