“Prato Solidário” entrega cerca de 600 marmitas a mais por dia em Votuporanga

Projeto envolve parceria com entidades e recebe doações da sociedade civil e empresários.

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga implantou o programa “Prato Solidário” em parceria com entidades assistenciais da cidade que passaram a entregar cerca de 600 marmitas a mais por dia para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade ou risco social. O Fundo Social arrecada doações de alimentos de pessoas e empresas e direciona a sete entidades que contam com estrutura para confeccionar as marmitas e direcioná-las às famílias que apresentam necessidades.

Nesta quinta-feira (15), a presidente do Fundo Social, Rose Seba, visitou a Apae e, na sequência, acompanhada do prefeito Jorge Seba e vice-prefeito Cabo Valter, foi até a Associação Beneficente Irmão Mariano Dias para conferir o trabalho de perto. Junto com a comitiva estava, também, o cidadão Roberto Martins Lamparina, que passou a sugestão do projeto adaptado pelo Fundo Social.

“Resolvemos unir forças com as entidades que já tinham essa estrutura de fazer as refeições e também conhecem o público que mais precisa dessa atenção. Estamos trabalhando na captação dessas doações de alimentos e distribuindo às instituições. Penso que, desta forma, com a união do Poder Público, entidades, empresas e cidadãos, conseguiremos ajudar aqueles que mais precisam”, disse a presidente do Fundo Social, Rose Seba.

O prefeito Jorge Seba parabenizou a população e empresários que já estão colaborando com o programa. “Estamos felizes em saber que podemos ajudar. Quero agradecer todas as contribuições e a população solidária de Votuporanga, que é uma cidade abençoada por Deus.”

O cidadão que apresentou a sugestão, Roberto Lamparina, ressaltou sobre o importante papel dos órgãos públicos em estar atento frente às necessidades da população. “Agradeço ao prefeito e à primeira-dama por ter atendido nossa sugestão e, mais do que isso, chegar com esse alimento à população é uma forma de não permitir que as pessoas passem fome ou necessidade do alimento nesse momento tão difícil. É o Estado fazendo a parte dele e cumprindo com o papel dele de estar em todas as situações de interesse público.”

O presidente da Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Waldenir Cuin, também parabenizou a iniciativa. “Todos nós somos diferentes, mas todos nós sentimos fome. Neste momento, estamos priorizando o atendimento a fome, aqui não tem pior, nem melhor. Por isso que Votuporanga é diferenciada. Porque, aqui, nós pensamos no coletivo, no grande, nas necessidades. Unimos as necessidades para atender aqueles que mais precisam.”

As entidades que atuam na distribuição das marmitas são Apae, Recanto Tia Marlene, Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes, Lar Beneficente Celina, Associação Beneficente Caminho de Damasco e Igreja Adventista.

*Foto: Prefeitura de Votuporanga