Praça São Bento: Meidão pede limpeza em dias de feira 

O vereador direcionou o alerta a Prefeitura no intento de eliminar as sujeiras provocadas pelos pombos, que podem desencadear doenças graves.

O vereador Mehde Meidão (PSD) reiterou o seu pedido para que a Prefeitura de Votuporanga/SP realize limpezas periódicas na Praça São Bento, especialmente nos dias em que o local recebe as tradicionais feiras livres. O parlamentar direcionou o alerta no intento de eliminar as sujeiras provocadas pelos pombos, que podem desencadear doenças graves.

Segundo Mehde Meidão, é de conhecimento comum que as fezes dos pombos podem causar doenças perigosas, como a criptococose. Em locais onde as fezes das aves acumulam, como as praças, por exemplo, é preciso de limpeza para que os fungos transmissores da doença possam ser removidos.

“Nos dias de feiras, com grande número de pessoas na praça, as sujeiras dos pombos são pisoteadas e partículas menores ganham o ar, o que torna um verdadeiro perigo à saúde pública, já que os fungos podem atingir os inúmeros feirantes que comercializam produtos alimentícios, bem como ser facilmente respirado por crianças e adultos. Com a limpeza, pelo menos nos dias de feiras, esse risco se esvai”, afirmou o vereador.

Ainda segundo Meidão, com a limpeza periódica, os frequentadores e feirantes poderão aproveitar o espaço tranquilamente, em família, como tem sido tradição há muitos anos: “É um pedido sério que reitero. Recebi o apoio de munícipes que estão preocupados e até tem evitado consumir o seu pastel na São Bento por receio da doença do pombo”, concluiu.