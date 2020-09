O playground será instalado nos próximos dias na Praça Papa João Paulo II, em Simonsen. A melhoria atende à reivindicação do então vereador Valentim Élcio Curti (in memoriam).

Com investimento de R$ 16.427,00, o playground contará com itens como tobogã, dois balanços, rampa, passarela, jogo da velha composto por nove cilindros, com letras “X” e “O”, escorregador reto, escada, corrimãos e guarda-corpos.