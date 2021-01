“Pra frente Noroeste”: Projeto une prefeitos em prol do desenvolvimento regional

Votuporanga foi representada pelo vice-prefeito Cabo Valter. Filiados LIDE e chefes do Executivo conheceram o vídeo que apresenta a região a investidores.

Prefeitos no Noroeste Paulista se comprometeram a trabalhar de forma conjunta em prol do desenvolvimento da região durante evento on-line realizado pelo LIDE Noroeste Paulista na terça-feira (26). Participaram do lançamento do projeto “Pra Frente Noroeste” os prefeitos de São José do Rio Preto, Araçatuba, Fernandópolis, Catanduva, Olímpia, Mirassol, Penápolis e o vice-prefeito de Votuporanga, Cabo Valter.

Os administradores municipais conheceram dez pontos elencados por empresários como prioridades para o avanço econômico da região: Porto Seco; Incentivo ao Empreendedorismo; Aeroporto Internacional e de Cargas; Déficit no setor de Oncologia; Município Verde Azul; Turismo Integrado; Smart Cities; Impacto das Reformas nos municípios; Educação Conectada e Desfavelamento.

“Esses assuntos foram propostos por empresários que vivenciam inúmeros desafios e que estão dispostos a transformar a realidade do Noroeste Paulista tornando as cidades mais inteligentes e fazendo a nossa região referência em desenvolvimento para o Brasil”, explica Marcos Scaldelai presidente do LIDE Noroeste Paulista.

Os empresários cobraram ainda dos prefeitos união para acelerar a retomada da economia o compromisso de não aumentar os impostos e enxugar a máquina pública.

O vice-prefeito de Votuporanga, Cabo Valter (MDB), explicou no início de sua fala no evento que o prefeito Jorge Seba (PSDB) não estava presente, pois cumpria agenda na capital paulista: “Gostaria de agradecer o comitê de gestão do LIDE pela iniciativa de nos juntar, para que a região noroeste saia fortalecida com essa frente, com os projetos. Como disseram alguns prefeitos que me antecederam, nós dependemos muito dessa união, aliás, a união de forças desse time extraordinário de prefeitos da nossa região é que vai provocar e, junto com essa iniciativa da LIDE concretizar o desenvolvimento e avanço da nossa região”.

Cabo Valter aproveitou a oportunidade para se dirigir ao prefeito de Fernandópolis/SP, André Pessuto, e se desculpar pela fala do vereador Jura (PSB), na última semana, quando se referiu ao shopping de daquela cidade como “shoppingzinho”.

“Nós votuporanguenses respeitamos muito Fernandópolis. O episódio ocorrido nesta semana foi um fato isolado, de uma fala no meio de um contexto. Mas quero aproveitar na presença da LIDE, dos prefeitos da região, para mais uma vez dizer que aquela fala não nos representa. Quero de forma pública, e aproveitando o espaço, te pedir desculpas e a sua população”, explicou Valter.

Em seguida, dirigindo-se a todos garantiu que “Votuporanga está aberta para essa possibilidade de união, de caminhar juntos, de pensar juntos. Tivemos aqui apresentados tópicos importantíssimos, nós sentimos muita falta dessas reformas, do turismo integrado. Hoje, temos alguns pontos de referência no turismo, mas podemos avançar ainda mais no turismo integrado”, concluiu o vice-prefeito.

“Este evento aconteceu em uma boa hora, pois precisamos retomar o desenvolvimento, atrair empresas e mostrar para o Brasil e para o mundo nosso potencial na saúde, educação e cultura. Com certeza a região é mais importante que todos nós”, disse Edinho Araújo, prefeito de São José do Rio Preto.

Para o prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, o encontro é uma forma de colocar em prática a união entre os setores público e privado. “Agregar a poupança privada no desenvolvimento pode trazer ganhos significativos para nossa região”, explicou.

Já o prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo, disse que está otimista para enfrentar os desafios. “Em Catanduva, o poder público tem se aproximado muito dos empresários justamente para identificarmos e fortalecermos nossas vocações em saúde, agronegócio, metalúrgica e em tantas outras áreas. Precisamos crescer e crescer juntos”, contou.

As propostas de trabalho para desenvolvimento da região resultaram em um Termo de Cooperação, que será assinado pelos prefeitos para registrar o compromisso em prol do progresso do Noroeste Paulista.

Os prefeitos de Birigui e Andradina também foram convidados, mas não puderam participar do encontro devido às agendas em São Paulo e Brasília, respectivamente.

Já nesta quarta-feira (27), ao Diário de Votuporanga, Cabo Valter falou sobre a importância de iniciativas como o LIDE: “É bastante importante. Meu pensamento é sempre assim, acho que juntos todo mundo pode mais em qualquer situação, seja um time de futebol pensando igual ou uma administração municipal pensando igual. Então, imagine uma região pensando igual, claro que com cada um respeitando as características do outro e, assim o que pudermos fazer juntos para crescer é muito importante. Por exemplo, entre os tópicos discutidos lá estava o Porto Seco, que ao invés de Votuporanga ficar olhando para o próprio umbigo ou de Fernandópolis ficar olhando para o próprio umbigo, vamos olhar para o Porto Seco de forma regional e, provavelmente ele vai acontecer de maneira mais rápida e atender todo mundo. Isso vale também para a questão do turismo, cada um com sua vocação, mas contribuindo para o todo. Pensar juntos com certeza pode trazer frutos concretos para a nossa região”.

Sobre o LIDE

O LIDE – Grupo de Líderes Empresariais é uma organização de caráter privado que reúne empresários em diversos países e debate o fortalecimento da livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos de governança corporativa no setor público e privado. Se preocupa em sensibilizar o empresariado para a importância de seu papel na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e consciente.