Poupatempo reabre a partir de 24 de abril para atendimentos presenciais

Abertura da grade online para agendamento ocorrerá no dia 23 de abril. Por enquanto, Poupatempo mantém o recebimento e análise das solicitações de casos emergenciais disponível no portal.

As unidades do Poupatempo da região noroeste paulista voltam a realizar atendimentos presenciais a partir de 24 de abril. O anúncio foi feito depois de a fase de transição do Plano São Paulo de flexibilização da economia ser criada.

Todos os protocolos sanitários serão respeitados para evitar novos casos positivos de Covid-19. Como a capacidade de público será reduzida, os moradores precisam fazer agendamento prévio para serem atendidos.

A abertura da grade online para agendamento ocorrerá no dia 23 de abril. Por enquanto, o Poupatempo mantém o recebimento e análise das solicitações de casos emergenciais disponível no portal.

Para quem tem dúvidas e busca por informações sobre como realizar os serviços, o portal do Poupatempo oferece vídeos tutoriais e cartilhas orientativas, com o passo a passo das principais solicitações.

*Com informações do g1