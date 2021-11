Poupatempo estará fechado na segunda-feira (15)

No feriado nacional da Proclamação da República, cidadão tem à disposição mais de 150 opções de serviços on-line; postos reabrem terça (16).

Na próxima segunda-feira, dia 15 de novembro, os postos do Poupatempo em todo estado de São Paulo estarão fechados, devido ao feriado nacional da Proclamação da República. Na terça-feira (16), todas as unidades voltam a funcionar normalmente, mediante agendamento prévio de data e horário.

Durante todo o feriado, as mais de 150 opções de serviços online, como a renovação da CNH, Carteira de Trabalho Digital, Seguro-desemprego, licenciamento de veículos, carteira de vacinação da Covid-19, entre outros, permanecerão à disposição da população para os atendimentos remotos, sem sair de casa.

Importante reforçar que os atendimentos nos postos do Poupatempo são realizados somente para serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como os de RG (primeira via e renovação com alteração de dados), transferência interestadual e mudança nas características de veículos, por exemplo.

O agendamento, gratuito, pessoal e intransferível, é obrigatório e deve ser feito pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital ou ainda nos totens de autoatendimento.

*Informações/Governo de SP