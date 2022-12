Poupatempo Digital agora oferece serviços da Jucesp 

São mais de 250 opções disponíveis nos canais digitais, incluindo órgãos como IIRGD, Detran.SP, CDHU, Procon.SP, TRE e outros.

O Poupatempo Digital traz ainda mais opções neste mês de dezembro. Entre os mais de 250 serviços online, entre órgãos estaduais e municipais, disponíveis nas plataformas digitais, o app passou a oferecer três novas funcionalidades da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo): certidão simplificada; consulta de nome empresarial; e ficha cadastral simplificada.

Na primeira, o usuário pode emitir a certidão com extrato de informações atualizadas constantes de atos arquivados. Na segunda, é possível fazer pesquisa de empresas pelo nome. Já a emissão da ficha cadastral simples permite visualizar a situação atual da empresa e extrato dos últimos cinco arquivamentos registrados.

Desenvolvido pela Prodesp – a empresa de Tecnologia do Estado de São Paulo – o app Poupatempo Digital está disponível para os sistemas Android e iOS. Para baixar e efetuar o cadastro, basta buscá-lo na loja de aplicativos do celular (Google Play ou App Store). Depois, é necessário clicar na opção “empresas e microempreendedores” para acessar as funcionalidades da Jucesp.

No início de 2019, o Poupatempo oferecia sete serviços por meio dos canais eletrônicos. A meta de gestão que era de pelo menos 240 funcionalidades foi superada e, hoje, os usuários já encontram 254 opções disponíveis no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e no assistente virtual, chamado P, no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Entre elas: renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, Seguro-desemprego, Atestado de Antecedentes Criminais e acesso à carteira digital de vacinação contra a Covid-19, por exemplo.