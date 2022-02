Poupatempo bate recorde de atendimentos digitais em janeiro deste ano 

Consolidado do primeiro mês de 2022 é o maior registrado durante toda a pandemia; foram 10,4 milhões de serviços pelos canais eletrônicos.

O Poupatempo registrou mais de 11,5 milhões de atendimentos em janeiro de 2022. Desse total, 10,4 milhões foram realizados pelos canais eletrônicos do programa, correspondendo a 90% dos serviços concluídos de forma online. Esse é o maior número já registrado durante toda a pandemia, o recorde anterior pertencia a dezembro de 2021, com cerca de 8 milhões de atendimentos digitais.

Entre as opções mais procuradas pelas plataformas eletrônicas do Poupatempo – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento – estão a carteira de vacinação da Covid-19, com 3,2 milhões de acessos, licenciamento de veículo e pesquisa de pontuação, com 1,7 milhão cada, consulta de IPVA, com 1 milhão, e renovação de CNH com 226 mil.

“Iniciar 2022 com mais de 11 milhões de atendimentos prestados pelo Poupatempo é uma conquista enorme e gratificante. O resultado evidencia todo o compromisso do programa que, junto ao Governo de São Paulo, busca oferecer serviços de excelência aos cidadãos, seja de forma presencial, em postos cada vez mais modernos, ou pelos canais digitais, que seguem em avanço contínuo, com opções mais rápidas, práticas e seguras”, afirma Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado que administra o Poupatempo.

Em relação aos atendimentos presenciais, as unidades do Poupatempo registraram, juntas, mais de 1,1 milhão de serviços prestados à população. As opções com maior destaque foram as de RG, com cerca de 440 mil solicitações, e as de CNH, com 214 mil, entre outras.

Importante lembrar que, para ser atendido em um dos postos, é obrigatório agendamento prévio de data e horário pelo portal, app ou totens.

Com o início da pandemia, em março de 2020, a Prodesp acelerou o processo de digitalização dos serviços para melhor atender a população que busca pelo Poupatempo. Atualmente, são 189 opções disponíveis nos canais eletrônicos e a meta é chegar a mais de 240 ainda neste ano.

Além disso, o programa tem 24 anos de existência e já realizou cerca de 670 milhões de atendimentos em suas 110 unidades. No momento, outras 121 já autorizadas pelo Governo de São Paulo estão em fase de implantação junto às prefeituras. Mais modernos e com foco no digital, os novos postos são integrados ao Detran.SP, ampliando as opções de atendimentos oferecidos pelo Poupatempo.

*Informações/Governo de SP