Postura de clubes argentinos deixa Santos receoso em negociações por Blondel e Cristaldo 

Peixe tem convivido com mudanças nas propostas e demora nas respostas.

A postura dos clubes argentinos tem deixado o Santos receoso nas negociações para contratar o lateral-direito Lucas Blondel, do Tigre, e o meia Franco Cristaldo, do Huracán.

O Peixe tem convivido com constantes mudanças nas propostas e protelação nas respostas. Os argentinos costumam demorar de dois a três dias para dar um retorno. O Santos sabe que negociações costumam ser demoradas, mas entende que, especialmente no caso do lateral, as conversas estão se arrastando além do habitual.

Na última sexta-feira, a negociação entre o Peixe o Tigre emperrou novamente. O clube argentino já havia aceitado as condições propostas pelo Santos para negociar o jogador de 25 anos. O clube brasileiro ofereceu uma quantia de imediato e o restante do valor parcelado a partir do início do ano que vem.

Até a última quinta-feira, o negócio era visto por todas as partes como encaminhado. Posteriormente, os argentinos avisaram que queriam um valor maior de imediato.

O Santos deu um ultimato nas negociações. O clube não tem interesse em entrar em “leilão” por Lucas Blondel e entende que já fez tudo o que poderia para contratar o jogador. A negociação não é vista como encerrada, mas não há otimismo no momento.

O lateral-direito chegou ao Tigre depois de se destacar pelo Atlético Rafaela, atualmente na segunda divisão do futebol argentino. Na temporada passada, entrou em campo 34 vezes, marcou três gols e deu uma assistência. Em 2022, são 24 jogos e quatro gols.

Em relação a Franco Cristaldo, o Santos formalizou na sexta-feira a proposta ao Huracán, da Argentina, pelo meia de 25 anos. O negócio, porém, emperrou. Os argentinos responderam que o valor está dentro do esperado, mas que não aceitam o parcelamento sugerido pelo clube brasileiro.

Cristaldo é titular absoluto do Huracán, seu time desde 2020, quando entrou em campo só uma vez. Na atual temporada, o alvo do Santos já tem 25 jogos, sete gols e sete assistências. Em 2021, foram 48 partidas, seis gols marcados e sete assistências.

*Com informações do ge