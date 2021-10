Postos de saúde e Assary estarão abertos até às 17h para vacinação e prevenção

Nos ‘postinhos’ profissionais atuam no ‘Dia V’ da Campanha de Multivacinação, para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, e o ‘Dia D’, em menção à Campanha Outubro Rosa, para prevenção e diagnóstico precoce ao câncer de mama e colo de útero. Já no Assary, o plantão é voltado para a vacinação contra a Covid-19 e atendimento ocorre até às 16h.

Neste sábado (16), os Consultórios Municipais de Votuporanga estarão abertos das 8h às 17h para o ‘Dia V’ da Campanha de Multivacinação, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, e o ‘Dia D’, em menção à Campanha Outubro Rosa, para prevenção e diagnóstico precoce ao câncer de mama e colo de útero.

Vacinação

A campanha de vacinação é direcionada aos menores de 15 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias), para oportunizar o acesso aos 18 tipos de vacinas disponíveis no sistema público de saúde com objetivo de proteger contra doenças como poliomelite, sarampo, rubéola, caxumba, hepatites tipo A e B, entre outras, além de atualizar a carteira de vacinação. É importante levar a caderneta de vacina para análise do profissional da saúde.

Prevenção

Para as mulheres, o atendimento será voltado à prevenção, com exames gratuitos de Papanicolau, para quem tem entre 25 e 64 anos, e solicitação/agendamento de mamografia, para mulheres de 40 a 69 anos.

Os exames preventivos serão realizados conforme ordem de chegada. Para isso, as mulheres precisam levar os seguintes documentos originais: RG, CPF e Cartão da Família. Quem vai realizar o exame não pode estar em período menstrual, nem ter tido relação sexual 24 horas antes e também não deve fazer uso de ducha vaginal.

Plantão vacina contra a Covid-19

O posto de vacina contra a Covid-19 do Assary ficará aberto das 8h às 16h. Portanto, quem ainda não se vacinou pode aproveitar a data para receber a dose do imunizante. Poderão ser vacinados quem tem 18 anos ou mais e que perdeu o prazo de se imunizar anteriormente e também quem já está no prazo para receber a segunda dose. Com relação às terceiras doses, quem tem 60 anos ou mais e profissionais da saúde, ambos com a segunda dose aplicada há, pelo menos, seis meses; e pessoas imunossuprimidas que tomaram a segunda dose há, pelo menos, 28 dias, também estão aptos a receber a dose de reforço.

Quem for ao Assary se vacinar contra o Coronavírus precisa se atentar aos documentos obrigatórios para cada público. Para a primeira dose, deve levar RG, CPF e comprovante de residência no próprio nome; quem for tomar a segunda ou terceira dose deve levar também o cartão de vacina da dose anterior. Pessoas imunossuprimidas que precisam tomar a terceira dose também devem apresentar atestado médico que já possuem em casa ou receituário médico que comprove a condição. E os profissionais de saúde que forem em busca da terceira dose também devem levar RG, CPF, cartão de vacina comprovando as duas doses e documento que comprove vínculo com o estabelecimento de saúde como, por exemplo, holerite ou declaração emitida pelo serviço de saúde que ficarão retidos no posto de vacina.