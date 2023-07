Posto de saúde fecha farmácia para almoço e pacientes reclamam em Votuporanga 

Comportamento é diferente do que afirma a Prefeitura, que em nota, salienta que presta o serviço “de segunda a sexta, das 7h às 19h.”

As farmácias das unidades de saúde, responsáveis pela distribuição de medicamentos gratuitos e mediante receita médica, são imprescindíveis para garantir o acesso da população que utiliza o SUS (Sistema Único de Saúde) a tratamentos das mais diferentes enfermidades. No entanto, a reclamação mais comum entre os usuários das farmácias é a falta de alguns medicamentos, porém, em Votuporanga/SP, reclamações enviadas ao Diário chamaram a atenção: um posto de saúde do bairro Vila América, ‘fecha’ para o almoço.

A situação ‘exótica’ foi denunciada por dois pacientes, um deles, um soldador, de 28 anos, que havia passado por atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), em data anterior, precisava, nesta segunda (10.jul), retirar a medicação, contudo, aproveitou o horário do almoço no trabalho para ir até o Consultório Municipal Dr. Danilo Alberto Medeiros, no entanto, lá, foi informado de que a medicação não poderia ser entregue, pois a farmácia estava ‘fechada’ para o horário de almoço.

“A gente fica chateado, a hora do almoço já é curta e ainda perder a viagem é pior. Nunca vi falar que fecha farmácia na hora de almoço, é a primeira vez. Vou ter que voltar depois, outro dia, hoje num dá mais, vou ficar sem o remédio hoje”, explicou o trabalhador.

Outra usuária que perdeu a viagem foi a cozinheira Marinalva, de 58 anos, que acometida de um resfriado forte, precisava de antibióticos e antitérmicos, porém ao chegar no consultório foi informada pela atendente que o local estava fechado para almoço: “Cheguei era quase meio-dia e a moça falou que saíram para almoçar e só voltam às 14h, isso é um absurdo. A gente já está doente e ainda tem que passar por isso. Depender de serviço público é sofrido, é um descaso absurdo. Mas terei que voltar e pegar o remédio. Parece que estão fazendo um favor em atender a gente”, desabafou.

Procurada pela reportagem do Diário, a Prefeitura denotou outra realidade, informando em nota que: “As farmácias dos Consultórios Municipais ficam abertas durante todo o período de funcionamento das unidades, sendo de segunda a sexta, das 7h às 19h, e, no caso do Consultório do Pozzobon, a farmácia funciona até às 22, todos os dias, inclusive sábado e domingo. Importante ressaltar que, medicamentos psicotrópicos, controlados por receita azul, não são dispensados em horário que o farmacêutico responsável não estiver presente, como, por exemplo, no horário de almoço.”