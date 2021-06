Posto de combustíveis é roubado por homem armado em Mirassol 

Suspeito fugiu com R$ 1 mil em motocicleta; câmera de segurança registrou ação.

Um posto de combustíveis foi roubado por um homem armado na quarta-feira (23), em Mirassol/SP. O circuito de segurança do local registrou o crime.

As imagens mostram quando um homem entrou na conveniência do posto com uma arma e usando touca e um capacete. Ele ameaçou o funcionário e roubou R$ 1 mil, segundo a polícia.

Em seguida, o ladrão subiu na garupa de uma motocicleta, ao lado do estabelecimento, e a dupla fugiu.

O caso será investigado pela polícia.

*Com informações do g1