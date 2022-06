Posto de combustíveis é invadido e tem R$ 80 mil furtados de cofre em Araçatuba 

Segundo o boletim de ocorrência, criminosos abriram cofre com maçarico e fugiram com o valor; nenhum suspeito foi identificado.

Um posto de combustíveis teve cerca de R$ 80 mil furtados na madrugada de quarta-feira (29.jun), no bairro Jardim Aclimação, em Araçatuba/SP.

De acordo com o boletim de ocorrência, os ladrões invadiram o local e arrombaram a porta do escritório. Com um maçarico, o cobre foi aberto e a quantia foi levada.

Um funcionário do posto percebeu o furto e a polícia foi acionada para investigar o caso. Nenhum suspeito foi identificado.

*Com informações do g1