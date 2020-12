Postes no meio da rua provocam riscos a motoristas e moradores em Fernandópolis

Ruas foram abertas em diferentes bairros e postes não foram retirados dos locais onde estavam instalados. Prefeitura disse que fez pagamento de taxa para remoção de postes.

Postes de energia elétrica têm provocado riscos aos motoristas e moradores de Fernandópolis (SP), depois que ruas foram abertas em diferentes bairros e eles não foram retirados dos locais onde estavam instalados.

Um dos casos é no cruzamento das ruas 21 e 29, no bairro Jaime Leoni. O outro fica no cruzamento das ruas Benedita Cruz com a Fernando Pinhel Netto, no bairro Bernardo Pessuto.

Os postes estão no meio das ruas onde estão sendo finalizadas casas de conjuntos habitacionais.

A Prefeitura de Fernandópolis disse que efetuou o pagamento da taxa de remoção dos postes para Elektro. Afirmou também que a retirada dos postes é de responsabilidade da concessionária de energia elétrica e que cobra agilidade da empresa.

A Elektro informou que recebeu o pedido de remoção dos postes e que, por conta da situação de risco provocada pela abertura das ruas, fará a remoção dos postes nesta terça-feira.