Posse dos eleitos acontece nesta sexta-feira, 1º

Uma sessão solene de posse dos vereadores, prefeito e vice eleitos ocorrerá nesta sexta-feira, dia 1º de janeiro de 2021, às 9 horas, no Plenário “Drº Octávio Viscardi”. A cerimônia será restrita para os empossados, um convidado por cada eleito, servidores da Câmara Municipal e aos profissionais de imprensa em razão da pandemia da Covid-19.

Jorge Seba (PSDB) e Valter Benedito Pereira (MDB) (foto) tomam posse como prefeito e vice, respectivamente, além dos 15 vereadores mais votados na eleição de 15 de novembro de 2020.

A TV Unifev fará a transmissão ao vivo da cerimônia a partir das 9h. Segundo informações da gestora da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), Fabíola Fiorentino, a TV Unifev passou por melhorias e mudanças em seu canal digital. “Em alguns aparelhos, é preciso que se faça a atualização para que o sinal seja restabelecido. O processo é simples. Basta clicar em `Menu` no controle remoto da sua TV e então na guia `Canais` e depois `Programação Automática de Canais`. A partir disso, o canal 53.1 será sintonizado.

Em Oficio publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial do Município ficou decidido,

`Documentando as decisões consensuais emanadas

de reunião ocorrida no dia 28 de dezembro de 2020, às

15horas, no Plenarinho desta Casa de Leis, com a presença

da representante do atual Prefeito Municipal, a Sra. Natália

Amanda Polizeli Rodrigues, do membro da Comissão de

Transição indicado pelo Prefeito Eleito, Dr. Edison Marco

Caporalin, dos representantes do atual Presidente desta

Casa de Leis, Dr. Lucas da Silva e Dr. Maurilo Pimenta e

representando o Prefeito Eleito, o Sr. Leonardo Waideman

Liebana, resultaram nos seguintes atos protocolares para a

Cerimônia de Posse:

1- Os Prefeitos Atual e Eleito serão acompanhados das

suas respectivas esposas;

2- Os Prefeitos Atual e Eleito usarão a tribuna para seus

discursos, reeditando a prática democrática e de transparência

que norteiam as ações de Agentes Públicos e a ocorrência

histórica nas Posses Mandatárias do Poder Executivo no

Município;

3- No início da Sessão, para cumprimento do que

dispõem os artigos 12 e 13 da Lei Orgânica do Município,

os Prefeitos Atual e Eleito e suas esposas estarão ocupando

lugares reservados no Plenário, e após a constituição da nova

Mesa da Câmara, os Prefeitos Atual e Eleito passarão a ocupar

seus lugares na Mesa principal da Sessão para continuidade

dos trabalhos de posse do Prefeito e Vice-Prefeito eleitos.

Importante destacar que todos os presentes à Sessão,

deverão respeitar os protocolos sanitários de prevenção à

transmissão da COVID-19.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de

consideração e apreço`.

Atenciosamente.

João Eduardo Dado Leite de Carvalho

Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

MEHDE MEIDÃO SLAIMAN KANSO

Presidente da Câmara Municipal de

VOTUPORANGA – SP.