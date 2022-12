Posse de Lula já tem 17 chefes de Estado com presença confirmada 

Segundo o PT, será a posse com maior número de representantes de outros países.

Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (14.dez), o embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, Fernando Igreja, afirmou que a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já tem presença confirmada por parte de 17 chefes de Estado do mundo todo.

O convite foi enviado para todos os representantes de nações que mantêm relação diplomática com o Brasil – cerca de 190 países. Até agora, os confirmados são os presidentes da Alemanha, Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiné Bissau, Paraguai, Portugal, Suriname, Timor Leste, Uruguai e Zimbábue, além do rei da Espanha.

Segundo disse o embaixador em coletiva, com a presença das 17 autoridades em Brasília, essa “será a posse com maior número de chefes de Estado”.

O evento ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2023 e já tem presença de artistas confirmados também. Além da cerimônia oficial, ocorrerão shows musicais no dia. A futura primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, está encarregada da administração do evento, que recebeu o nome de “Festival do Futuro”.

