Porto faz jogo duro, mas São Paulo confia em acerto com Wendell 

Tricolor tem concorrência para contratar o lateral-esquerdo.

O São Paulo mantém o lateral-esquerdo Wendell, do Porto, como uma de suas prioridades para a próxima temporada, mas tem encontrado dificuldade para convencer os portugueses a liberarem o jogador de graça já nesta janela de transferências.

As negociações entre São Paulo e jogador estão bem encaminhadas. Apesar da concorrência de outros clubes brasileiros, o Tricolor mantém a confiança de que Wendell, se conseguir a liberação, jogará no Morumbis.

O problema, neste momento, é que o Porto quer uma compensação financeira para liberar Wendell. O contrato do jogador é válido até o dia 30 de junho. A partir de 30 de dezembro, portanto, ele pode assinar com qualquer outra equipe e se transferir sem custos no meio do ano que vem.

Wendell acredita que conseguirá a liberação do Porto. O lateral-esquerdo, principal desejo do São Paulo nesta janela de transferências, não tem sido utilizado. Nesta temporada, o jogador entrou em campo apenas duas vezes, depois de ter jogado 36 partidas na anterior.

A falta de espaço e a preferência do treinador por outros jogadores fazem com que Wendell e São Paulo confiem numa liberação antecipada. O Porto, porém, pelo menos por enquanto, busca uma compensação financeira.

A direção tricolor mantém conversas frequentes com o jogador e acredita que pode ter uma definição nos próximos dias.

*Com informações do ge

