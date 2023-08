Porteiro ganha vale-compras de R$ 10 mil da ACV 

Vales-compras e cervejeiras foram entregues pela Associação dentro da campanha do Dia dos Pais.

O votuporanguense Luciano Gelio Siviero, que trabalha como porteiro, comemorou a entrega do vale-compras de R$ 10 mil realizada na manhã desta sexta-feira (25.ago) pela Associação Comercial. Ele preencheu o cupom da campanha dos Dia dos Pais “Surpreenda seu Herói” após a compra no Santa Cruz Supermercados – Loja 3, e foi o ganhador do principal prêmio.

A ACV ainda distribuiu as três cervejeiras no valor estimado de R$ 2,2 mil para Isabel Pereira dos Santos (cliente Moda Ka), Gustavo Kioshi (cliente Tok Calçados) e Osvaldo Polizeli (cliente A Ideal Calçados). Os ganhadores dos vales-compras de R$ 500,00 foram: Cassius José de Oliveira, de Votuporanga, comprou na Estivanelli; Luciana Crepaldi, de São José do Rio Preto, comprou na Marisul; Flávia Machado, de Votuporanga, comprou na Emplac; Cleusa Milanez, de Votuporanga, comprou no Santa Cruz – loja 3; Anna Nelly Conceição de Souza, de Cardoso, cliente do Porecatu; e Cleusa Izaias da Silva, de Votuporanga, comprou na Ideal Calçados. Todos os atendentes dos sortudos receberam os vales de R$ 200,00. No total, foram mais de R$ 20 mil em prêmios e 150 mil cupons distribuídos.

A entrega contou com a presença do presidente da ACV, Glauco Ventura e membros da diretoria, além de Marcelo Zeitune, representando o prefeito Jorge Seba e Carla Valéria, representando o Sebrae-SP.

“É sempre uma alegria distribuir tantos prêmios para os clientes do nosso comércio. Em cada campanha, a gente pensa os prêmios mais adequado para o público. E entendemos que é sempre um sucesso e um grande incentivo para as vendas”, destacou o presidente da ACV, Glauco Ventura.

O ganhador dos 10 mil disse que o prêmio veio em boa hora. “Eu sou cliente assíduo do Santa Cruz e fiquei muito emocionado por ganhar o vale-compras. Vai me ajudar muito”, disse.