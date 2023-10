Portas Abertas: Instituto Agronômico de Votuporanga promove feira nesta sexta-feira 

Evento visa demonstrar os trabalhos desenvolvidos na unidade de pesquisa científica estadual.

O Instituto Agronômico – IAC, Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais, de Votuporanga/SP, realiza nesta sexta-feira (20.out), o IAC Portas Abertas que visa demonstrar ao público os trabalhos desenvolvidos na unidade de pesquisa científica estadual.

Especificamente no IAC de Votuporanga a temática a ser abrangida é ampla, contemplando principalmente, variedades de seringueira, sistemas integrados de produção: agricultura-pecuária-floresta, sistemas de produção e melhoramento de plantas anuais. Além disso, a unidade integra pesquisadores do Instituto de Pesca – IP e do Instituto Biológico – IB, cujos temas a serem abordados contemplam a aquaponia-agricultura, sistema integrado de criação de peixes junto à olericultura e os trabalhos desenvolvidos pelo Laboratório Regional de Pesquisa em Parasitologia Animal de Votuporanga do IB.

“Nesse sentido, contamos com a presença de todos para compartilhar conosco esta experiência de saberes”, ressaltou no convite à população, Erivaldo José Scaloppi Júnior – Diretor Técnico de Divisão Instituto Agronômico.

O Instituto Agronômico de Votuporanga fica localizado na Rodovia Péricles Bellini, km 121 + 6 km (Estação Experimental). Para mais informações, ligue no (17) 3422-2423 / 3422-2296 ou acesse: www.iac.sp.gov.br