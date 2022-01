Por que as pessoas deixam de fazer o tratamento da obesidade no começo do ano?

As tentativas de seguir um plano alimentar e as diversas intervenções nutricionais podem comprometer os resultados esperados para conseguir o peso ideal a longo prazo.

Existem alguns períodos do ano em que as pessoas se dedicam mais às dietas e os momentos em que esse costume vai se perdendo. A maior descontinuação do tratamento, principalmente entre pessoas com obesidade, acontece, normalmente, entre o final de dezembro e janeiro.