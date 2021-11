Por “orgulho próprio”, Tite aponta Bélgica como seleção que mais gostaria de enfrentar em amistoso 

Treinador também manifestou desejo de enfrentar a Itália, atual campeã da Eurocopa.

Questionado sobre qual seleção mais gostaria de enfrentar em amistoso antes da Copa do Mundo do Catar, o técnico Tite não titubeou e apontou a Bélgica, algoz do Brasil nas quartas de final do Mundial da Rússia, em 2018.

– Bélgica. O primeiro por uma questão de orgulho próprio. O segundo, Itália. Porque um me retirou da Copa em um jogo que eu queria ter a oportunidade de ter mais tempo, no mínimo a prorrogação. E aí fica o sentimento. A Itália foi campeã [da Euro]. O mais alto escalão de enfrentamento que nós podemos ter – declarou.

A próxima janela de amistosos que a seleção brasileira terá será em junho de 2022. Depois, também haverá uma data Fifa em setembro, um mês antes da última convocação para a Copa.

Mais uma vez, Tite reforçou o desejo de enfrentar adversários europeus, mas ponderou o grau de dificuldade das seleções sul-americanas.

– O que a gente pode avaliar é o nível das eliminatórias europeias e o nível das eliminatórias sul-americanas. São fáceis? Talvez. Jogar contra o Peru lá é fácil? Jogar contra a Bolívia na altitude é fácil?

A última vez que a Seleção enfrentou europeus foi em março de 2019, quando venceu a República Tcheca por 3 a 1. Já a última vez que não pegou adversários sul-americanos foi também em 2019, mas em outubro e novembro, nos empates por 1 a 1 contra Senegal e Nigéria, e na vitória sobre a Coreia do Sul por 3 a 0.

Na última sexta, Tite convocou a Seleção para os jogos contra Colômbia e Argentina, em 11 e 16 de novembro. Veja abaixo os jogadores escolhidos:

Goleiros : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Gabriel Chapecó (Grêmio);

Laterais : Danilo (Juventus), Emerson Royal (Tottenham), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madrid);

Zagueiros : Éder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea);

Meio-campistas : Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Gerson (Olympique de Marselha), Lucas Paquetá (Lyon) e Philippe Coutinho (Barcelona);

Atacantes : Antony (Ajax), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Neymar (PSG) e Raphinha (Leeds).

*Informações/ge