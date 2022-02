Por indicação de Meidão, Toninho da Cantoia recebe Voto de Congratulação da Câmara 

Honraria foi aprovada por unanimidade na sessão da última segunda-feira.

Por iniciativa do vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (DEM), a Câmara Municipal de Votuporanga/SP aprovou por unanimidade na noite da última segunda-feira (7.fev), Voto de Congratulação ao empresário Antônio Brito Figueiredo, popularmente conhecido como “Toninho da Cantoia” pelos relevantes serviços prestados ao município.

Em sua justificativa, o parlamentar considerou que a Cantoia & Figueiredo Empreendimentos é uma empresa especializada na construção e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica e em serviços de telecomunicações, com forte atuação em todo território nacional.

Salientou que a empresa votuporanguense venceu em duas categorias do “Prêmio CPFL Mais Valor”, organizado pela CPFL Energia, que reconhece os fornecedores da CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e RGE que se destacaram na qualidade de fornecimento de serviços, conforme pontuação obtida nos indicadores de monitoramento da CPFL.

Além de que essa conquista foi inédita para a empresa, que venceu nas categorias “Serviços de Vegetação” e “Destaque de Segurança sem Risco Elétrico”, marcando a história da empresa e comprovando o excelente trabalho que a mesma desenvolve há 22 anos.

Meidão afirmou ainda que o empresário Antônio Brito Figueiredo é reconhecido em Votuporanga e região pelo seu trabalho social, contribuindo sobremaneira com as nossas valorosas entidades assistenciais, inclusive integra o Lions Clube, e além disso, o nosso homenageado presta relevantes serviços comunitários à população votuporanguense e teve importante participação nos serviços de iluminação pública do Centro Esportivo “Fayes Habimorad” – o conhecido Campo da Ferroviária do bairro da Estação.

Por fim, o vereador considerou que a Cantoia & Figueiredo Empreendimentos gera centenas de empregos diretos e indiretos na cidade, além de recursos que contribuem para o desenvolvimento econômico do Município. Desta forma, torna-se justa a presente homenagem a essa empresa que eleva o nome de nossa querida cidade, exaltando o profissionalismo de seu gestor e sua equipe de cerca de 200 colaboradores.