Por ciúmes, empresária invade condomínio e bate o carro

Uma empresária de 31 anos foi autuada por violação de local neste domingo (22) após invadir o Damha 5, condomínio em Rio Preto, local onde o ex-namorado, de 63 anos, mora. Ela estaria com ciúmes porque o homem começou um novo relacionamento.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada após a mulher colidir com o carro na traseira do carro da vítima enquanto ele aguardava a liberação da cancela na portaria. Com o impacto, ele foi obrigado a entrar e ela, sem autorização, fez o mesmo.

Já dentro do condomínio, a empresária perdeu o controle do carro e bateu contra um poste de energia elétrica. Após o acidente ela seguiu a pé em direção à casa da vítima, que foi avisada e deixou o local.

Ao chegar e ver que não havia ninguém no imóvel, se trancou na casa. A polícia pediu que ela saísse e, pela sacada da casa, ela negou e disse que se mataria. A PM entrou no imóvel e prendeu a mulher em um dos cômodos.

Já na Central de Flagrantes, a vítima não desejou representar criminalmente contra a autora. A representante do condomínio também esteve na delegacia para registrar violação do local e prestar conta aos condôminos.