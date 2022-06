População participa do UNIFEV em Ação na Concha Acústica

Atividades integraram a 1ª parada (etapa) do projeto ACV Itinerante, promovido pela Associação Comercial; parceria também conta com o apoio do Sebrae-SP.

A população que passou pelo centro da cidade, no último sábado (11.jun), pôde participar dos atendimentos gratuitos realizados pela UNIFEV na Concha Acústica. Nos estandes, universitários e docentes dos cursos de Administração, Agronomia, Biomedicina, Ciências Contábeis, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia e Publicidade e Propaganda estiveram à disposição da comunidade com diversas ações.