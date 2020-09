Pontos turísticos da região ficam lotados durante o final de semana

Flagrantes foram feitos no Golfo –Rio São José dos Dourados, município de Valentim Gentil-, – onde o dono de uma lanchonete postou fotos em sua página do Facebook, mostraram inúmeras irregularidades como limite de pessoas, falta do uso de mascaras, distanciamentos, etc. O proprietário do comércio postou várias fotos agradecendo aos centenas de clientes, mas logo após retirou do ar.

Já em Ouroeste faltou também fiscalização no local conhecido como Cachoeira do Veloso. Centenas de pessoas se aglomeraram sem os devidos cuidados exigidos pela Secretaria de Saúde do município.

Flagrante da Cachoeira do Veloso em Ouroeste neste final de semana