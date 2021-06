Pontos de vacinação contra a Covid apresentam filas em Votuporanga 

Prefeitura salienta que não há necessidade de correria aos postos porque tem vacina para todos. Novo ponto de imunização no Assary Clube de Campo também fará plantão neste sábado (19), das 8h às 16h.

Com novos grupos aptos para vacinação contra a Covid-19, postos volantes de imunização voltam a registrar filas em Votuporanga/SP. Nesta quarta-feira (16), candidatos a primeira dose da vacina chegaram a esperar por até 3 horas na fila, gerando aglomerações e muita reclamação.

Votuporanga liberou e já iniciou a vacinação de pessoas acima de 50 e até 59 anos. A reportagem do Diário de Votuporanga esteve em dois pontos de vacinação, no Assary Clube de Campo a fila que virava esquina chamou a atenção de quem trafegava pela Avenida João Gonçalves Leite; enquanto os candidatos seguiam o procedimento de fila, triagem e imunização. E o procedimento total exigiu paciência, mas a moradora do bairro Comerciários, M.L.S., de 57 anos, não conseguiu esperar e desistiu da fila prometendo voltar em outro momento para receber a primeira dose do imunizante.

Já no Centro de Convivência do Idoso, na Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, a situação não estava diferente e as reclamações também existiram. Um homem de 56 anos que estava na fila e esperava impaciente comentou, “o procedimento de triagem ali, onde a gente se identifica é lento. Quando a gente entra aqui, já pega a senha e aguarda aqui, isso gera um gargalo na fila, como você pode ver; e como chega mais gente, vai aglomerando”.

Para se vacinar, o público apto deve procurar um dos cinco postos volantes, das 8h às 15h portando um documento de identificação oficial com foto, CPF, Cartão do SUS e Comprovante de Residência.

Procurada pela reportagem, a Secretaria da Saúde informou “que o movimento maior de pessoas é esperado para essas etapas da campanha de vacinação contra a Covid-19, já que será cada vez maior o público-alvo e que, portanto, tem se organizado para atender essa demanda. Todos os postos de vacina contam com sistemas e profissionais para auxiliarem na organização das filas externas e internas, orientando a todos a manter o distanciamento. No entanto, é importante que as pessoas também analisem o melhor horário para comparecer ao posto e também realizem o pré-cadastro no site da Prefeitura para agilizar o atendimento. É igualmente importante destacar que não há necessidade de correria aos postos porque tem vacina para todos. Para fazer frente a essa maior demanda, a Secretaria da Saúde também ampliou a capacidade de atendimento com a instalação de um novo posto de vacina no Assary Clube de Campo, que, neste sábado (19), também fará plantão das 8h às 16h”.