Pontes Gestal realiza Arrastão do Bem

População poderá contribuir com açúcar, chá mate, sal, extrato de tomate, colorau, milho verde, ervilha, vinagre e arroz.

Em Pontes Gestal, a solidariedade e generosidade são marcas da população. E, neste mês, toda a comunidade está mobilizada em salvar vidas! A cidade realiza mais uma edição do Arrastão do Bem em prol da Santa Casa de Votuporanga.

A ação visa arrecadar alimentos para o Hospital, referência para 53 cidades da região noroeste. A Instituição solicitou açúcar, chá mate, sal, extrato de tomate, colorau, milho verde, ervilha, vinagre e arroz.

As doações serão direcionadas para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento da alimentação balanceada e individualizada, voltada às necessidades dos pacientes, visando a satisfação e recuperação da saúde. Atualmente, o Hospital oferece em média 1700 mil refeições diariamente.

A iniciativa do Arrastão do Bem é da comissão de voluntários, em parceria com a Prefeitura de Pontes Gestal. Um dos integrantes, Sidney Aparecido Cardoso, mais conhecido como Dinei, explicou como ajudar a Santa Casa. “Por conta da pandemia, concentramos as contribuições em supermercados. São três pontos de coleta: Casa Portuguesa, Gasparino e Compre Mais. Aqueles que puderem colaborar, é só deixar seu item nas caixas de papelão disponíveis até o dia 23 deste mês”, afirmou.

Dinei falou da importância de participar. “É a nossa referência em saúde, sempre nos atendendo tão bem. Juntando forças, podemos auxiliar quem tanto precisa, com alimentos comuns na rotina das famílias”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu Pontes Gestal. “Estamos com uma grande demanda de atendimentos. Agora, mais do que nunca, contamos com apoio de todos para nos ajudar. Cada item doado representa acolhimento e amor pelos nossos pacientes. Agradecemos toda a comissão pela iniciativa e a comunidade, que sempre atendeu nosso chamado”, finalizou.