Pontes Gestal: mais de 900 quilos de alimentos para Santa Casa

Arrastão do Bem foi um sucesso, beneficiando milhares de pacientes da Instituição.

A população de Pontes Gestal se uniu e o resultado foi surpreendente: 905 quilos de alimentos para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região Noroeste paulista. O Arrastão do Bem, realizado no último dia 29, mobilizou todo o município e enfatizou a solidariedade e amor ao próximo.

Os voluntários percorreram as casas e todo o comércio, arrecadando as doações. Durante todo o projeto, moradores destinaram itens não-perecíveis como arroz, feijão, açúcar, leite, milho verde, extrato de tomate, ervilha, chá mate, sal e colorau.

Um dos organizadores, Sidney Aparecido Cardoso, mais conhecido como Diney, agradeceu todo o empenho. “Pontes Gestal demonstrou, mais uma vez, sua solidariedade e gratidão ao Hospital. Nas residências e estabelecimentos que passamos, os munícipes foram muito prestativos, colaborando com o que podiam. Agradecemos a população e ao comércio, por mais uma ação de êxito em prol daqueles que precisam”, disse.

Diney enfatizou a importância da Santa Casa para toda a região. “É nossa referência. Sabemos do tratamento que é oferecido, com muita qualidade e humanização. O Arrastão do Bem é a nossa forma de ajudar a Instituição, especialmente na pandemia do Coronavírus. Queremos agradecer o Hospital, colaboradores, médicos pela dedicação em prol dos pacientes”, complementou.

Os mantimentos foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Nosso muito obrigado para Pontes Gestal. Foi uma verdadeira corrente da solidariedade, que beneficia quem tanto necessita. Essa quantidade irá nos auxiliar a suprir a demanda, colaborando com a recuperação de nossos assistidos”, finalizou o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana.