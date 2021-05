Pontes Gestal faz mutirão de alimentos em prol da Santa Casa 

Voluntários vão percorrer as casas e estabelecimentos no próximo dia 29, no período das 8h às 11h, durante o ‘Arrastão do Bem’

Arrecadar alimentos e, assim, ajudar a Santa Casa de Votuporanga. Esses são os objetivos dos voluntários de Pontes Gestal, uma das cidades atendidas pelo Hospital. Eles organizam o “Arrastão do Bem” no final do mês e convidam toda a população para participar desta corrente de amor ao próximo.

No próximo dia 29, os voluntários vão percorrer as casas e os estabelecimentos no período das 8h às 11h, para solicitar as doações.

Os moradores podem contribuir com a Instituição votuporanguense, com alimentos não-perecíveis como: arroz, feijão, açúcar, leite, milho verde, extrato de tomate, ervilha, chá mate, sal e colorau.

Um dos organizadores, Sidney Aparecido Cardoso, mais conhecido como Diney, explicou como funcionará a ação. “Optamos por visitar toda a cidade em um dia, com o objetivo de centralizar as colaborações e ajudar na logística. Pedimos, mais uma vez, o apoio de toda a comunidade, que sempre foi tão parceira”, disse.

Ele ressaltou a importância da iniciativa. “A Santa Casa é nossa referência. Antes mesmo da pandemia, nossos pacientes eram direcionados para o Hospital. Agora, com a COVID-19, precisamos ajudar ainda mais a Instituição que tanto precisa e que faz um excelente trabalho”, complementou.

O nutricionista da Instituição, João Carlos Bragato, falou sobre a escolha dos itens. “São mantimentos que consumimos bastante e que estão em nosso dia a dia. Cada doação nos ajudará a economizar na compra destes alimentos destinados para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias”, contou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou os moradores para participar. “Peço para quem puder ajudar, que nos auxilie. Toda doação reflete diretamente em nossa assistência, beneficiando nossos pacientes. Agradeço desde já os voluntários, que estão dedicados em nossa causa. Vocês salvam vidas”, finalizou.