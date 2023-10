Pontes Gestal é destaque no Ranking Previne Brasil 

No 2º quadrimestre de 2023 o município evoluiu 377 posições dentro do Estado de São Paulo e 3.427 em nível Brasil; programa é uma estratégia do governo brasileiro para fortalecer a Atenção Primária à Saúde. O município de Pontes Gestal/SP celebra os avanços na saúde que foram divulgados nesta segunda-feira (2.out), pelo Ranking Previne Brasil, programa do governo brasileiro que busca fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS) no país, melhorando o acesso, a qualidade e a eficiência dos serviços oferecidos nas Unidades Básicas de Saúde, por meio de um modelo de financiamento baseado em desempenho.

Por falar em desempenho, Pontes Gestal saltou da posição 424º no primeiro quadrimestre do ano, no Estado de São Paulo, para 47º no segundo quadrimestre; já a nível Brasil a melhora é ainda mais impressionante, deixando o 4.324º lugar no primeiro quadrimestre para 897º no segundo período analisado.

Ao Diário, a secretária municipal de Saúde de Pontes Gestal, Cássia Fernanda Martins da Silva, celebrou os avanços e salientou que o resultado serve de baliza para seguir trabalhando: “Nós ficamos muito felizes com o resultado e quem ganha na ponta é a população. Esses avanços são reflexos de um trabalho que vem sendo realizado, capacitações dos servidores, treinamentos, inclusive via plataformas da saúde, como por exemplo, o HumanizaSUS. Também desenvolvemos uma busca ativa para gestantes em pré-natal e outros, enfim, gerando essa proximidade entre os agentes de saúde e a população. Além de melhorias em condições de infraestrutura, são vários aspectos somados que resultaram nesses números. Números que deixam claro o caminho a ser trilhado, buscando melhorar cada vez mais.”

“Outro fator importante foi a regionalização do SUS (Sistema Único de Saúde), por exemplo, tivemos resultados interessantes também em municípios próximos. No âmbito gerencial, nossa região é grande e então foi dividida em microrregiões, e assim foram realizados grupos de trabalho, trocas de experiências, trabalho em conjunto para juntos, em cooperação, traçarmos as melhores estratégias buscando entregar saúde de forma facilitada a nossa população. O objetivo é crescer juntos, porque assim todos os municípios, e os munícipes no geral, são atendidos em suas necessidades”, emendou a gestora.