Pontes Gestal celebra seu aniversário com solidariedade na 29ª Festa de Peão

Entrada para o evento é um quilo de não-perecível para a Santa Casa de Votuporanga.

Pontes Gestal está prestes a comemorar seu aniversário de uma forma solidária. De quinta-feira a domingo (11 a 14.abr), a cidade realiza a 29ª Festa de Peão, um evento tradicional que promete momentos emocionantes e muita diversão para todos os presentes.

A festa ganha um significado ainda mais especial, pois além de celebrar o aniversário de 59 anos da cidade, será uma oportunidade para ajudar aqueles que mais necessitam. A entrada será um quilo de alimento não-perecível, destinado à Santa Casa de Votuporanga, reforçando o compromisso da comunidade com a solidariedade e o bem-estar social.

A programação da Festa de Peão promete quatro dias de muita animação e entretenimento para todas as idades. Nesta quinta-feira (11), a abertura do rodeio dará início às competições emocionantes que fazem parte do evento. Já na sexta-feira (12), será a vez da dupla Fiduma e Jeca agitar o público com seu repertório animado.

No sábado (13), João Bosco e Vinícius subirão ao palco para embalar a noite com seus sucessos. E para encerrar com chave de ouro, no domingo (14), Bruno e Marrone prometem um show inesquecível para fechar a festa em grande estilo.

A parceria entre o evento e o Hospital não é novidade, sendo esta a terceira vez que a iniciativa do ingresso solidário é realizada. O prefeito Esmeraldo Cristiano Carolino (conhecido como Cristiano) destacou a importância dessa colaboração, ressaltando o papel fundamental que a Santa Casa desempenha na região e a necessidade contínua de apoio por parte da comunidade.

“Prepare-se para uma celebração cheia de alegria, música boa e solidariedade em Pontes Gestal. Traga sua família, amigos e seu quilo de alimento e junte-se a nós nessa festa que vai ficar marcada na história da cidade. Vamos fazer do aniversário do nosso município um momento de união e generosidade, mostrando que juntos podemos fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam”, disse Cristiano.

Os mantimentos irão auxiliar a suprir a demanda do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital votuporanguense, que serve 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes de mais de 50 cidades da região Noroeste. “Nosso agradecimento ao prefeito Cristiano por colaborar conosco mais um ano, marcando o aniversário de 59 anos do município com solidariedade e amor ao próximo. Pedimos doações para nos ajudar na manutenção de nossos atendimentos. Parabenizamos Pontes Gestal por ser uma cidade tão parceira e do bem”, finalizou o responsável pela Captação de Recursos, Rosemir Lopes (conhecido como Milão).