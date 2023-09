Pontes Gestal acelera obras de infraestrutura 

Entre as construções aparece o novo velório municipal que deve ser entregue em até 6 meses.

A Prefeitura de Pontes Gestal/SP acelera nas obras de infraestrutura buscando oferecer melhores serviços à comunidade. Entre as construções em execução aparece o novo velório municipal, com prédio mais amplo e climatizado, com duas salas para velório, salas para descanso, cozinha, banheiros, em ambiente confortável e acolhedor. Além disso, o novo prédio do velório fica mais próximo do cemitério municipal.

“Trata-se de mais uma grande conquista para o município de Pontes Gestal. Onde a nossa população poderá se despedir de seus entes queridos com mais conforto, podendo velar até dois corpos de uma vez, Deus queira que não precise, mas se precisar teremos a estrutura necessária. Outro detalhe importante é a proximidade com o cemitério municipal. Tudo foi pensado para melhor beneficiar a nossa população”, comentou o prefeito Cristiano Carolino (PSDB).

A obra é mais uma de uma sequência de melhorias geridas pela Prefeitura de Pontes Gestal, por exemplo: construção de pista de caminhada, iluminação de todas as pistas da cidade, troca da iluminação da Praça da Matriz por iluminação em LED, construção e ampliação de escola municipal, inauguração da Cozinha Piloto, além da reforma na UBS (Unidade Básica de Saúde) e outras.