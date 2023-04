Polo UAB divulga inscrições para pós-graduação da Universidade Federal Fluminense na área da Educação 

Planejamento, Implementação e Gestão da Educação a Distância terá início em 6 de junho e será voltado para Professores da Educação Básica ou gestores da Educação.

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Votuporanga, unidade vinculada à Prefeitura, informa que estão abertas, até dia 13 de maio, as inscrições para preenchimento de 46 vagas para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Planejamento, Implementação e Gestão da Educação a Distância (PIGEAD), pela Universidade Federal Fluminense (UFF). O edital de abertura das inscrições está disponível no site http://www.lante.uff.br/ por onde também podem ser efetuadas as inscrições no valor de R$ 190.

O curso é voltado para Professores da Educação Básica ou gestores da Educação. Por isso, no ato da inscrição, é necessário apresentar documentações que comprovem a formação na área. Toda documentação enviada será avaliada e pontuada, gerando a classificação dos candidatos. Os detalhes devem ser consultados diretamente no edital.

As aulas serão ministradas de forma remota no Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde estará disponível o material didático do curso. A previsão de início é para o dia 6 de junho.

Polo UAB

A Prefeitura de Votuporanga mantém o Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), onde, atualmente 357 alunos frequentam cursos na modalidade à distância de Ensino Superior oferecidos por universidades públicas reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação) como, por exemplo, Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), UFU (Universidade Federal de Uberlândia), Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), IFSP (Instituto Federal de São Paulo), entre outras.

O Polo da UAB Votuporanga fica localizado na Rua Pernambuco, n° 1736 (Vila Muniz). O telefone para mais informações é o 3422-8839.