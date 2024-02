Polo UAB: abertas as inscrições para curso de graduação gratuito da Ufscar

Inscrições disponíveis para Licenciatura em Pedagogia por meio de formulário on-line até o dia 4 de abril.

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Votuporanga, unidade vinculada à Prefeitura, informa que estão abertas as inscrições para preenchimento de 50 vagas para o curso gratuito de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos (Ufscar). O edital de abertura das inscrições está disponível no site https://www.prograd.ufscar.br/cursos/ingresso-na-graduacao/EditalProGrad_PedEad24_pbl.pdf .

As inscrições devem ser realizadas até o dia 4 de abril pelo link https://portaldocandidato.com/ufscar-vestibular-2024/ .

O curso tem duração de quatro anos e será oferecido na modalidade à distância (EaD), realizado em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que é uma plataforma on-line onde os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas. Os encontros presenciais são realizados no Polo UAB de Votuporanga.

Polo UAB

A Prefeitura de Votuporanga mantém o Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), onde, atualmente 378 alunos frequentam cursos na modalidade à distância de Ensino Superior oferecidos por universidades públicas reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação) como, por exemplo, Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), UFU (Universidade Federal de Uberlândia), Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), IFSP (Instituto Federal de São Paulo), entre outras.

O Polo da UAB Votuporanga fica localizado na Rua Pernambuco, n° 1736, Vila Muniz. O telefone para mais informações é o 3422-8839.