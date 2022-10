Pólio e Multivacinação: campanhas são prorrogadas em Votuporanga

Além dessas duas campanhas, o município também inicia imunização de novos públicos contra Covid-19 e Meningite ACWY.

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga informa a prorrogação das campanhas contra Poliomielite e de Multivacinação até 31 de outubro. Cerca de 82% do público-alvo foi imunizado em Votuporanga até o momento, no entanto, a meta de cobertura proposta é de 95%. Sendo assim, as doses de vacina continuam sendo oferecidas em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Para ampliar a cobertura vacinal, a Secretaria Municipal adotou novas estratégias como, por exemplo, levou a vacinação para escolas, com autorização e acompanhamento dos pais; descentralizou a vacinação das unidades, com ações realizadas em praças públicas aos sábados; além da realização de plantões em unidades de saúde, também aos sábados.

A campanha contra a Poliomielite é voltada para crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias com a vacina Pólio Oral (VOP) com objetivo de manter erradicado o vírus da paralisia infantil. A doença é contagiosa e aguda causada por um vírus que vive no intestino, chamado poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas e provocar ou não paralisia. Importante salientar que a vacinação é a única forma de prevenção da poliomielite.

As sequelas da poliomielite estão relacionadas com a infecção da medula e do cérebro pelo poliovírus, normalmente são motoras e não tem cura. Nos casos graves, em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos. As principais são: problemas e dores nas articulações; pé torto, conhecido como pé equino, em que a pessoa não consegue andar porque o calcanhar não encosta no chão; crescimento diferente das pernas, o que faz com que a pessoa manque e incline-se para um lado, causando escoliose; osteoporose; paralisia de uma das pernas; paralisia dos músculos da fala e da deglutição, o que provoca acúmulo de secreções na boca e na garganta; dificuldade de falar; atrofia muscular; hipersensibilidade ao toque.

Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos

A partir desta segunda-feira (3/10), Votuporanga inicia a vacinação contra a Covid-19 para todas as crianças de 3 e 4 anos, após o recebimento de doses ocorrido na última sexta-feira. Até então, Votuporanga havia imunizado crianças dessa faixa etária apenas com comorbidades. As doses também estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Meningite ACWY para adolescentes de 11 a 14 anos

Outro imunizante que também está disponível nas unidades de saúde é a vacina meningocócica ACWY (Conjugada) para adolescentes de 11 a 14 anos. Desde 2020, a vacina foi incluída no calendário SUS para adolescentes de 11 e 12 anos e, neste momento, também passa a ser disponibilizada para quem tem 13 e 14 anos, no entanto, essa ampliação é temporária e válida até junho de 2023. A medida, segundo a Divisão de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica do Governo do Estado de São Paulo, tem por finalidade a proteção contra a doença, pelos sorogrupos A, C, W e Y, além de otimizar o uso das doses desta vacina, em virtude do baixo consumo nos últimos anos.

A meningite meningocócica (infecção das membranas que recobrem o cérebro) certamente está entre as doenças imunopreveníveis mais temidas. Ela é causada pela bactéria Neisseria meningitidis (meningococo) e é mais grave quando atinge a corrente sanguínea, provocando meningococcemia — infecção generalizada.