Policial militar é preso suspeito de envolvimento em desaparecimento de homem em Cedral 

João Gonçalves Filho está desaparecido desde o dia 29 de dezembro do ano passado; Polícia Civil investiga o caso.

Um policial militar de 21 anos, suspeito de envolvimento no desaparecimento de um homem, foi preso em Cedral/SP, na última terça-feira (25.abr).

A época, testemunhas afirmam que teriam visto João Gonçalves Filho entrando em um VW/Gol, nas proximidades da Capela de Santo Expedito, no bairro Jardim Galante, por volta das 15h, de 29 de dezembro de 2022 e, desde então, não foi mais visto. Familiares disseram que ele era usuário de drogas e que possuía dívidas de entorpecentes.

Segundo o delegado responsável pelo caso, em abril deste ano, uma ossada humana foi encontrada na zona rural da cidade e a polícia investiga se os casos possuem relação.

Também durante as investigações foi constatado o envolvimento do policial no desaparecimento do homem. Ele foi preso temporariamente no presídio Militar Romão Gomes, em São Paulo/SP, para evitar que dificulte as investigações.