Policial militar é preso após ser flagrado com pinos de cocaína em Fernandópolis 

Um policial militar lotado no 16º Batalhão de Fernandópolis/SP foi preso com três pinos de cocaína em uma abordagem de rotina na manhã da última segunda-feira (22.ago), em um posto de combustíveis na Avenida dos Expedicionários. Ele estava fora do horário de serviço.

A informação foi confirmada pela corporação. O servidor público passou por audiência e está preso no Presídio Romão Gomes, destinado aos policiais que cometem indisciplina no Estado de São Paulo.

Uma viatura passava pela via, quando os policiais suspeitaram de um grupo de pessoas no posto. Durante a revista, um dos indivíduos se identificou como policial militar. Com ele foram encontrados, pinos de cocaína.

A reportagem do Diário entrou em contato com o 16º Batalhão, que confirmou o fato e afirmou que um procedimento administrativo deve ser aberto para apurar a conduta do policial.

A corporação reforçou que a abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina e que o policial não era monitorado anteriormente pelo serviço de inteligência.

*Com informações do Diário da Região/Guilherme Ramos