Policial militar convence homem a desistir de cometer suicídio em Fernandópolis

Um homem, que não teve a idade divulgada, desistiu de pular do pontilhão da avenida Expedicionários Brasileiros em Fernandópolis depois de uma longa conversa com um policial militar. O PM conseguiu que J.A.L dos S., desistisse de cometer suicídio na madrugada deste domingo, dia 10.

Transtornado e chorando muito, o homem estava pendurado nas grades apenas com as mãos prestes a se jogar sobre a rodovia Euclides da Cunha. Com apoio de outras equipes da PM, o trânsito foi fechado para evitar a aglomeração de pessoas, para que a negociação fosse tranquila.

Duas unidades de resgate do Corpo de Bombeiros e uma equipe do Samu também ficaram de prontidão até que J.A.L dos S., desistiu de cometer suicídio, sendo encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento para ser medicado.

O trabalho de persuasão do policial militar foi fundamental para que a tragédia fosse evitada.

Crédito: TVC INTERIOR