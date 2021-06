Policial de folga salva três pessoas durante ataque de pitbull 

PM precisou atirar contra animal para salvar dois idosos, de 76 e 64 anos e um vereador, de 49 anos.

Um policial militar que estava de folga salvou três pessoas que estavam sendo atacadas por um cachorro da raça pitbull, em Luiziânia/SP.

De acordo com a polícia, o animal escapou de uma casa e atacou dois idosos, de 76 e 64 anos, além de um homem 49 anos.

O PM ouviu os gritos de socorro das vítimas e decidiu sair da casa dele para ver o que estava acontecendo. Ao abrir o portão, ele viu o cão atacando as vítimas. O PM tentou fazer o animal soltar o braço do homem, mas, como não conseguiu, voltou para buscar a arma e atirou duas vezes contra o animal. O cachorro morreu no local.

Ainda conforme a corporação, o homem de 49 anos teve ferimentos graves e precisou ser transferida para um hospital de Penápolis/SP. Ela não corre risco de morrer.

A ocorrência seria apresentada na delegacia da cidade e o dono do cão deve responder por omissão de cautela animal.

*Com informações do sbtinterior