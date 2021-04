Policiais militares salvam bebê engasgado com leite materno em Ilha Solteira

Após criança retomar a respiração, Corpo de Bombeiros também foi acionado e avaliou que o estado de saúde do bebê era bom.

Policiais militares salvaram um bebê de 30 dias que engasgou com leite materno em Ilha Solteira/SP, na madrugada de sábado (24).

De acordo com as informações da PM, a corporação foi acionada para atender a ocorrência e foi ao endereço da família. No local, a equipe encontrou o bebê engasgado e sem respirar.

Um dos policiais realizou a manobra de Heimlich e, tempo depois, o bebê retomou a respiração.

Ainda segundo a polícia, em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado e avaliou que o estado de saúde do bebê era bom.

*Com informações do g1